У вихідні в лікарнях значно зростає смертність

Британські дослідники встановили, що у вихідні в лікарнях країни значно зростає смертність пацієнтів.

Учені вважають, що причина тому одна - відсутність достатньої кількості лікарів в стаціонарних відділеннях, які у вихідні залишаються під опікою головним чином молодшого і середнього медичного персоналу країни.

Автори дослідження стверджують, що з цієї причини в британських лікарнях щорічно гине більше людей, ніж в автомобільних аваріях на дорогах.

Від відсутності кваліфікованої медичної допомоги у вихідні дні 2005-2006 рр. в клініках Великобританії померло 3 369 пацієнтів, яких цілком можна було врятувати, стверджується в дослідженні, яке провели учені з лондонського королівського коледжу (Imperial College London). Більш того, дослідники упевнені, що якби ці хворі поступили в стаціонари в робочі дні, а не у вихідні, то їх життя було б поза небезпекою.

newsland.ru