Цибуля допомагає думати
09:54, 17 червня 2010Країна
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Омолоджує організм, рятує від інфекцій
За даними японських і французьких учених, цибуля рятує не тільки від інфекцій, але і омолоджує організм. Крім того, цей продукт сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.
В ході досліджень японські фахівці виявили, що цибуля очищає клітини головного мозку. Активні сірчані сполуки, які входять в її склад, потрапляючи в кров, позитивно впливають на багато важливих зон, внаслідок чого мозок омолоджується. Зокрема, поліпшується пам`ять, а також відбувається позитивний вплив на емоції.
Про цілющі властивості цибулі відомо давно. Вона вважається одним з кращих засобів, які ефективно борються з інфекціями і сприяють зміцненню імунітету.
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