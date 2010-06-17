Цибуля допомагає думати

За даними японських і французьких учених, цибуля рятує не тільки від інфекцій, але і омолоджує організм. Крім того, цей продукт сприяє розвитку інтелектуальних здібностей.

В ході досліджень японські фахівці виявили, що цибуля очищає клітини головного мозку. Активні сірчані сполуки, які входять в її склад, потрапляючи в кров, позитивно впливають на багато важливих зон, внаслідок чого мозок омолоджується. Зокрема, поліпшується пам`ять, а також відбувається позитивний вплив на емоції.

Про цілющі властивості цибулі відомо давно. Вона вважається одним з кращих засобів, які ефективно борються з інфекціями і сприяють зміцненню імунітету.

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