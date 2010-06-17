Як витягнути з тіла кліща

Перед виходом в ліс потрібно підібрати правильний одяг. Він повинна бути світлих тонів з гладкої не ворсистої тканини, щоб кліщеві було важче зачепитися. На тіло потрібно надіти обтягуючу білизну, щоб у лісового кліща було менше шансів непоміченим проповзти до відкритої шкіри.

Рукави повинні бути застебнуті, а краще навіть прихоплені резинками. Нижні частини брюк заправляються в шкарпетки і чоботи. На голову краще надіти косинку, кепку, інший головний убір або хоч би капюшон.

Повернувшись додому, ретельно огляньте одяг, білизну, тіло. Якщо ви виявили кліща, його потрібно якнайскоріше видалити. Краще всього це зроблять в травмпункті, але коли можливості звернутися по допомогу до фахівця найближчим часом не передбачається, готуйтеся діяти самостійно.

Існує декілька способів видалити кліща, це не особливо важко, головне, дотримуватися основного правила: не роздавіть кліща і не залишіть на шкірі його головку.

Кліща потрібно витягувати живим, тобто бризкати на нього отруйливими рідинами не слід, інакше тільки утрудните процедуру.

Крапніть на нього краплю олії. Хвилин через 15 він повинен легко відокремитися від шкіри.

Також фахівці радять спробувати видалити паразита ниткою. Нитку заводять між головкою комахи і поверхнею шкіри, перев`язуючи передню частину тіла кліща. Потім кінці нитки тягнуть вгору і в боки, відокремлюючи його від шкіри.

Місце укусу змащують дезинфікуючими рідинами. Руки ретельно миють, особливо, якщо вам не вдалося витягнути комаху цілком, і ви її роздавили.

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