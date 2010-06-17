У Криму оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошене в Криму на сьогодні, 17 червня, у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 19-24 метри за секунду», – йдеться в повідомленні.

У кримських лісах до 20 червня збережеться висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.