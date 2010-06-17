Бахтєєва ініціює заборону реклами ліків

Голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА ініціює ухвалення закону про заборону реклами лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.БАХТЄЄВА повідомила сьогодні журналістам.

«Сьогодні я, як політик, як лікар, підготувала законопроект із заборони реклами лікарських засобів і препаратів медичного призначення», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, йдеться про цілковиту заборону такої реклами в будь-якій формі.

«Те, що стосується препаратів медичного призначення, вони повинні бути заборонені», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, цей законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді найближчим часом. Вона відзначила, що сподівається на ухвалення цього законопроекту.

«На жаль, я розумію те, що серед народних депутатів є також ті, хто лобіює фармбізнес, можливо якоюсь мірою працюють їх родичі. Звичайно ж, реклама – це є двигун торгівлі. Але те, що діється сьогодні, це просто неприпустимо», - відзначила народний депутат.