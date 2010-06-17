Швидке і приємне схуднення на полуниці

Полуниця має цілий ряд цілющих властивостей, які допомагають позбавлятися від зайвої ваги, а це означає, що процес схуднення ми можемо зробити ще й приємним.

Ми пропонуємо вашій увазі раціон на основі полуниці, який допоможе вам позбавитися від півтора до двох кілограмів ваги всього за три дні.

День перший.

Сніданок: 140 ккал у вигляді полуничного кефіру, який ви приготуєте з 150г полуниці і такої ж кількості нежирного кефіру з додаванням однієї чайної ложки меду, попередньо подрібніть ягоду на пюре.

Другий сніданок: полуничне молоко (100 г полуниць, 100мл знежиреного молока, половина чайної ложки меду). Всього 100 ккал.

Обід: приготуйте собі оригінальний салат з полуниці, спаржі, огірка, грудки індички, кедрових горішків, оливкової олії, лимонного соку, пучка петрушки.

Для цього вам буде потрібно нарізати шматочками спаржу і відварити її в підсоленій воді протягом п`яти-восьми хвилин, нарізати полуницю, огірок, грудку індички і всі інгредієнти скласти в одну ємність.

Тепер настав час для соусу: змішайте одну столову ложку лимонного соку з такою ж кількістю оливкової олії, додайте рубану петрушку, залийте ним салат і зверху посипте горішками. Така страва містить всього 270 ккал.

Полудень складається з 150г полуничного йогурту, його ви теж приготуєте самостійно: 150г полуниці, 75г натурального йогурту, половина чайної ложки меду, дві столові ложки кукурудзяних пластівців. Всього 130 ккал.

Вечеря: І знову вам слід готувати не менш оригінальний салат, для чого вам буде потрібно відварити картоплю «в мундирі», порубати цибулю і селеру, дрібно нарізати полуницю, змішати сир з йогуртом, дрібно нарізаною петрушкою і лимонним соком, отриману масу приправити сіллю і перцем .

Після чого до салату додають цибулю, селеру, полуницю, нарізану кубиками картоплю.

Для цього салату вам необхідно мати під рукою таку кількість продуктів: 300г картоплі, одну цибулину, половину пучка листової селери, 100 г полуниці, 50г нежирного сиру, стільки ж натурального йогурту, пучок петрушки, одну чайну ложку лимонного соку, сіль і перець. Ваш організм отримає 330 ккал.

День другий.

Сніданок складається із хліба з полуницею (150г ягоди, два шматочки хліба з борошна грубого помелу, 50г сиру). Чисту полуницю необхідно нарізати навпіл, на хліб намазати сир і зверху покласти ягоду, усього 200 ккал.

Другий сніданок: приготуйте екзотичний коктейль (150г ягоди, 50г йогурту натурального, 100мл ананасового соку), 130 ккал.

Обід: млинчики з полуницею: перемішайте 100мл молока з однієї чайної ложкою меду, одним яйцем, поступово додайте до них борошно і дрібку солі і дайте тісту постояти хвилин тридцять.

Збризніть полуницю лимонним соком, з приготованого раніше тіста спечіть два тонких млинці, злегка розігрійте 50г яблучного пюре, додайте 10 мл яблучного соку і перемішайте їх з 200г полуниць, приготованим солодким соусом полийте млинці, всього 450 ккал.

Полудень: полуниця з вершками - з 150г ягоди приготуйте пюре, додайте до них 150мл вершків і чайну ложку меду, всього 120 ккал.

Вечеря: готуйте знову салат з полуниці, для цього вам знадобитися 200г кочанного салату, половинка жовтого болгарського перцю, 1 томат і 100г полуниці, всі інгредієнти необхідно нарізати.

Тепер потрібно готувати соус для цієї страви: 30г йогурту, дві столові ложки сиру, лимонний сік, столову ложку води, сіль і перець перемішують і готовим соусом поливають складові салату.

До нього подайте чотири хрустких хлібця, всього 260 ккал.

День третій.

Сніданок: сир з полуницею - на дві скибочки хліба з борошна грубого помелу намажте 30г нежирного сиру, тонкими пластиками наріжте 30г сиру і покладіть зверху і прикрасьте бутерброди 70г полуниці - 290 ккал.

Другий сніданок: Полунично-яблучний коктейль - яблуко, п`ять-шість ягід полуниці і склянка молока - 120 ккал.

Перший полудень: вітамінна суміш - 100г полуниці, одне яблуко, чайна ложка меду, апельсин, 150мл молочної сироватки. З очищених і нарізаних фруктів і ягоди приготуйте пюре, додайте до них сироватку і мед 210 ккал.

Обід: страва з тріски з полуницею (100г салату, 150г полуниці, одна цибулина, 100 г філе тріски, 20 мл лимонного соку, оливкова олія, гірчиця на кінчику ножа, 1 чайна ложка яблучного соку, сіль і перець).

Подрібніть салат, полуницю наріжте кружечками, а цибулю тонкими півкільцями.

Збризніть рибу лимонним соком, посоліть і поперчіть її, запечіть в духовці.

Лимонний сік змішайте з однією столовою ложкою води, гірчицею, сіллю, перцем, яблучним соком і 10 мл оливковою олією, викладіть на блюдо полуницю, цибулю і салат, полийте соусом, а зверху вкладіть тріску - 250 ккал.

Полудень: полуниця маринована (300г ягоди, столова ложка лимонного соку, 1 чайна ложка меду, 50г йогурту).

Змішайте лимонний сік з медом і столовою ложкою води, додайте ягоди і маринуйте їх протягом півгодини, потім додайте йогурт, всього 140 ккал.

Вечеря: приготуйте пюре з 100 г полуниці з 50 г йогурту і такою ж кількістю сиру, тепер візьміть по одній чайній ложці лимонного і яблучного соку і з`єднайте їх з пюре, додайте сіль і перець.

Промийте і очистіть одну моркву, один болгарський перець, наріжте соломкою, а 100 г листової селери порубайте, і додайте їх до соусу - 300 ккал.

Худніть із задоволенням!

www.gen.su