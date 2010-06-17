Аденоїдів можна позбутися й без операції

Популярний лікарський засіб - назальний стероїдний аерозоль для лікування сезонних загострень алергічних ринітів може допомогти людям, що страждають на розростання, або поліпи носа).

Федеральне агенство США з контролю за медикаментами і харчовими продуктами дозволило використання препаратів мометазону фуроату для консервативного лікування даного захворювання. Обстеження 300 пацієнтів з аденоїдами виявило, що розпорошення даного препарату в носові ходи 1-2 рази на день знижує кількість і розмір аденоїдних розростань, зменшує закладеність носа і діє істотно ефективніше порівняно з плацебо.

До теперішнього часу були відсутні методи ефективного консервативного лікування поліпозу носа і пацієнти піддавалися хірургічним втручанням, які часто доводилося повторювати. Поряд з цим, після повторних операцій з приводу поліпів носа часто спостерігається зниження нюху. На думку отоларингологів, даний метод лікування поліпів носа стане засобом першого вибору для лікування цього захворювання.

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