Чому розслаблення - найкраще лікування

Багато психотерапевтів пропонують новий принцип лікування - ландшафтотерапія. Як відомо, все нове - це добре забуте старе (але від цього не менш ефективне).

Ландшафтотерапія, на думку лікарів, прекрасний метод психотерапії.

Він включає в себе такі сприятливі впливу як:

1) лікувальний ефект

2) профілактика психічних захворювань

3) реабілітацію організму людини за рахунок впливів географічного і культурного ландшафту.

Провідною метою ландшафтотерапія є повернення зміненого функціонального і психологічного стану людини. За допомогою ландшафтотерапії відбувається перемога над негативними емоціями і переживаннями. Цей метод, створює відмінний фон для проведення повноцінного психотерапевтичного сеансу і усуває психічний дискомфорт. Засоби й методи ландшафтотерапії знайшли широке застосування в різних програмах реабілітації. Ландшафтотерапія здатна відвернути від думок про хворобу, клопотів, позбавляє депресії та стресу.

Тривале споглядання ландшафту може відволікти хворого від проблем. Сприйняття людиною навколишнього світу реалізується через емоції та почуття. Бажані відчуття - радість, задоволення, душевний спокій, щастя - виникають зазвичай при контакті з природою, творами мистецтва, архітектурою міських ансамблів.

Почуття творчої піднесеності може бути підтримане спогляданням красивого, спокійного ландшафту або, навпаки, стихійного стану природи, бурі.

Естетичне споглядання пишноти природи тільки тоді приносить свої плоди, коли відбувається творче сприйняття природних ефектів. Крім цього людина повинна періодично переходити до моментів пасивного спостереження, відчуваючи при цьому благодатний відпочинок. На людину діють перш за все такі складові частини пейзажу, як колір, форма і його лінія.

Ландшафтотерапія вимагає враховувати так звану внутрішню картину хвороби, структуру особистості хворого, його емоції на навколишній ландшафт. Відомо, що позитивні емоції, які викликає споглядання творів мистецтва і архітектури, гарний пейзаж, допомагає розслабитися і відпочити.

Однак максимальний ефект такої позитивної дії може виявитися також, якщо запропонована хворому терапія ландшафтом буде відповідати структурі його особистості, особливостям переживань і характером патологічних змін.

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