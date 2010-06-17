Керівники Київської тублікарні забирали зарплати "мертвих душ"

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Київській області порушено кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів, призначених для забезпечення діяльності державного медичного закладу – Київської обласної туберкульозної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Київській області, коштим з державного бюджету регулярно надходили на рахунок лікарні та кошторисом установи передбачались для оплати праці медичного персоналу, який працює з важкохворими людьми. Отримували їх, натомість, "мертві душі" – неіснуючі працівники лікарні, оформлені адміністрацією на посади медичного та обслуговуючого персоналу. Їхню "заробітну плату", починаючи з 2004 року, привласнювали керівники лікарні.

Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Триває слідство.