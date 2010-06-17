На Вінниччині 15-річного юнака вбило струмом
14:31, 17 червня 2010Країна
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Наїхав велосепидом на провід
На Вінниччині 15-річного юнака вбило струмом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області, трагедія трапилась 14 червня у селі Наддністрянське Мурованокуриловецького району.
Причиною трагедії стала обірвана лінія електропередач, на яку близько 12-ї години ночі, катаючись на велосипеді, наїхав хлопець. Для юного велосипедиста це ураження струмом стало смертельним.
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