На Вінниччині 15-річного юнака вбило струмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області, трагедія трапилась 14 червня у селі Наддністрянське Мурованокуриловецького району.

Причиною трагедії стала обірвана лінія електропередач, на яку близько 12-ї години ночі, катаючись на велосипеді, наїхав хлопець. Для юного велосипедиста це ураження струмом стало смертельним.