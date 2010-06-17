Азаров привітав медиків з професійним святом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОР сьогодні на урочистому зібранні у Національному палаці мистецтв “Україна” привітав медиків із професійним святом.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Я радий від імені уряду привітати вас із Днем медика і висловити найглибшу повагу до вашої важкої, але життєво необхідної професії. Напевне, ваша професія - єдина, яка зустрічає людину від народження і веде її, на жаль, до кінця», - сказав М.АЗАРОВ.

«Уся система державної влади, вся система місцевого самоврядування повинна крок за кроком поліпшувати ситуацію з наданням медичних послуг», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що комплексна і системна програма реформування, яка буде розроблена урядом, передбачатиме не лише надання якісних медичних послуг, але й буде спрямована на розробку ряду заходів із профілактики та діагностики захворювань.

Прем`єр підкреслив, що в Україні є певна кількість медичних клінік, які вже працюють на європейському рівні. «Я поставив завдання перед урядом зробити все для того, щоб ці поодинокі явища стали типовими для нас», - підкреслив М.АЗАРОВ.

На завершення прем`єр-міністр вручив урядові нагороди працівникам медичної галузі.

*** День медичного працівника відзначається щорічно у третю неділю червня. Цього року свято припадає на 20 червня.