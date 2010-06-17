У Киргизстані тисячам біженців не вистачає їжі, води і ліків

Жителі півдня Киргизстану потребують суттєвих обсягів гуманітарної допомоги. Як заявляє Міжнародний комітет Червоного Хреста, тижнева міжусобиця в республіці спровокувала "масштабну гуманітарну кризу" в країні, передає Бі-Бі-Сі.

Незважаючи на те, що гуманітарна допомога почала надходити в південні райони Киргизстану, її катастрофічно бракує. Десятки тисяч біженців позбавлені найнеобхіднішого - їжі, води, ліків та притулку.

Покинути свої будинки в Оші та інших містах довелося не тільки етнічним узбекам, на яких обрушилася хвиля міжнаціональної ненависті, а й самим киргизам, що втікали з районів, охоплених вогнем і стріляниною.

Червоний Хрест повідомляє, що тимчасове затишшя на вулицях Оша і той факт, що місто частково взято під контроль військовими, дозволили представникам міжнародної гуманітарної організації дістатися біженців, зосереджених в імпровізованих таборах за межами Оша.

"Ми на свої очі бачили райони, в яких скупчилися позбавлені осель люди. У деяких пунктах зібралися сотні, в деяких - тисячі осіб", - констатувала співробітниця Червоного Хреста Северин Шаппаз.

Організація попереджає, що стрес і страх, в якому перебувають ці люди, а також відсутність предметів першої необхідності можуть дуже скоро призвести до глобальної кризи, з якою міжнародному співтовариству, і в першу чергу медикам, буде дуже складно впоратися.

Напередодні уряд Євросоюзу прийняв рішення направити до постраждалого від масових заворушень регіону Киргизстану гуманітарну допомогу на суму 5 млн євро. Допомогу біженцям також направили Росія і США. Уряд США також ухвалив рішення про виділення 10,3 млн доларів Киргизстану.

Тимчасом питання про введення в Киргизстан миротворчого контингенту більше не обговорюється, оскільки, за словами киргизької влади, в ньому більше немає потреби.

У результаті безладдя на півдні Киргизстану, що почалося 11 червня, загинула вже 191 людина, передає РИА "Новости". "На ранок четверга кількість померлих на півдні республіки сягнула 191 особи. За медичною допомогою звернулися 1,971 тисячі постраждалих, госпіталізовано 957 людей", - сказала керівник прес-центру МОЗ республіки Олена Баялінова.

У киргизькому МОЗ зазначають, що родичі ховають деяких загиблих, не повідомляючи медиків і владу, тому реальна кількість жертв може бути вищою. Про це раніше говорила і глава тимчасового уряду Роза Отунбаєва: на її думку, дані можуть істотно різнитися.

Із середи, 16 червня, в Киргизстані оголошено триденну жалобу за загиблими.

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