Ізраїль оголосив війну анорексії у модельному бізнесі

Ізраїльські парламентарі затвердили в середу в першому читанні законопроект,який забороняє залучати для зйомок і показів надмірно худих моделей.

Якщо закон буде прийнятий, то, влаштовуючись на роботу в модельні агентства, манекенникам і манекенницям доведеться показувати довідку від лікаря, яка підтверджує відсутність у них анорексії. За дотриманням нового порядку стежитимуть інспектори з міністерства промисловості, торгівлі і зайнятості.

"Цей законопроект оберігатиме ізраїльську молодь, боротиметься зі спотвореними стандартами краси. Ми хочемо зупинити потік брехливої інформації, яку модельна індустрія пропонує ізраїльському суспільству", - сказала автор ініціативи - депутат Кнесету від партії "Кадіма" Рахель Адато.

Законопроект також пропонує понизити ступінь обробки фотографій моделей у комп`ютерних програмах. За порушення цих вимог пропонується накладати штраф, розмір якого може досягати 900 тисяч шекелів (більш як 240 тисяч доларів).

Деякі законодавці назвали законопроект популістським, проте Адато стверджує, що анорексія може мати фатальні наслідки. Вона сподівається, що її пропозиція стане ще одним інструментом для того, щоб уберегти від хвороби вразливих підлітків і молодь.

Зазначимо, що в 2007 році від анорексії померла колишня ізраїльська модель Іланіт Елімелех. Вона померла в день свого народження, у себе вдома. Їй виповнилося 34 роки. При зрості 172 см жінка важила всього 22 кг. 21 рік вона боролася з анорексією.

Вважається, що анорексія - це хвороба дівчаток-підлітків, які прагнуть бути схожим на своїх кумирів, актрис і моделей з телеекрану. Сьогодні у підлітків анорексія зустрічається досить часто, з 100 дівчат у віці 13-14 років, двом може бути поставлений цей діагноз. Наполегливе прагнення до схуднення поєднується з панічним страхом збільшення маси тіла. І навіть втративши всі запаси жирової і м`язової тканини, хвора людина продовжує худнути, тому що зупинитися вже просто не в змозі.

www.rian.ru