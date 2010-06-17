Чернігівщина: діти отруїлися неякісною їжею у дитсадку
17:03, 17 червня 2010Країна
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Госпіталізовано до лікарні
На Чернігівщині у райцентрі Ічня п`ятеро дітей отруїлися неякісною їжею у дитячому садку.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
До Ічнянської центральної районної лікарні госпіталізовано 5 дітей віком від 4 до 6 років з харчовим отруєнням, яке сталося внаслідок вживання харчових продуктів у дитячому садку №1 в м. Ічня.
У стані середньої тяжкості знаходяться троє дітей, дві дитини мають легкий стан отруєння.
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