Чернігівщина: діти отруїлися неякісною їжею у дитсадку

На Чернігівщині у райцентрі Ічня п`ятеро дітей отруїлися неякісною їжею у дитячому садку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

До Ічнянської центральної районної лікарні госпіталізовано 5 дітей віком від 4 до 6 років з харчовим отруєнням, яке сталося внаслідок вживання харчових продуктів у дитячому садку №1 в м. Ічня.

У стані середньої тяжкості знаходяться троє дітей, дві дитини мають легкий стан отруєння.