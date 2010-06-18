Кращий напій для відновлення сил

Американські вчені з`ясували, що холодне какао відновлює м`язи після фізичних вправ швидше, ніж спеціальні напої, призначені для спортсменів.

Учені провели чотири дослідження, в ході яких вони порівнювали швидкість відновлення м`язів після тривалих фізичних навантажень при вживанні різних напоїв. Оцінивши отримані дані, дослідники з`ясували, що після вживання какао, м`язи спортсменів відновлювалися швидше, ніж при вживанні інших рідин.

За словами авторів дослідження, какао містить необхідну для відновлення м`язів кількість білків, а також вуглеводи, які заповнюють енергетичний запас м`язової тканини. Крім того, вживання молока дозволяє поповнити запас води і різних іонів (калію, кальцію і магнію), які виділяються потовими залозами при фізичних навантаженнях.

Раніше австралійські вчені з`ясували, що вживання солодкої кави також добре сприяє відновленню м`язів. Кофеїн допомагає м`язам засвоювати глюкозу й значно збільшує швидкість відновлення запасів глікогену в м`язах після важких фізичних навантажень. Крім того, результати інших досліджень також свідчать про користь молока для спортсменів.

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