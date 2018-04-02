Суперкорисні ягоди червня

Ласуни нарешті можуть бути щасливі - на прилавках даний ягідний рай. Чим корисні ці дари природи?

Черешня

Від чого лікує

Черешня має легкий сечогінний ефект, тому вона може стати відмінним профілактичним засобом за гіпертонії.

Ягоди черешні містять велику кількість клітковини, яка покращує травлення і сприяє виведенню токсинів з організму. При цьому, на відміну від вишні, черешнею можна ласувати навіть тим, хто страждає на гастрит.

Рецепт

Щоб полегшити біль при артриті, рекомендується пити відвар з черешневих плодоніжок. Доведіть до кипіння 1 л води і киньте в нього жменю добре промитої сировини. Потримайте каструльку на повільному вогні протягом 3-5 хвилин, дайте настоятися протягом півгодини і пийте щодня по 0,5 л цього відвару.

За що любимо

Зрозуміло, за солодкий смак. Незважаючи на те, що черешня є близькою родичкою вишні, фруктових цукрів у ній значно більше. Втім, солодкість - аж ніяк не єдина перевага черешні. У соковитій м`якоті цієї ягоди міститься величезна кількість вітаміну А, який відповідає за відсутність передчасних зморшок і прищів. До того ж він захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів і сприяє рівній засмазі. Причому в темно-червоній черешні вітаміну А значно більше, ніж у світлих ягодах.

Є в черешні і вітаміни групи В, необхідні для красивого волосся, в ній багато калію і заліза.

Цікаво

За даними американських психологів, ті, хто називає своєю улюбленою ягодою черешню, мають м`який і добрий характер. Вони щирі у своїх почуттях і здатні на жертву заради іншого. Ці люди в душі назавжди залишаються дітьми, люблять маленькі сюрпризи і безневинні пустощі.

Факт

Вчені встановили, що якщо щодня з`їдати по шість черешень, вранці і ввечері, можна втричі знизити ризик серцевих захворювань.

Вишня

За що любимо

Вишню сміливо можна назвати радістю гурманів. Її ягоди годяться не тільки для десерту, вишневий соус вважається найбільш вишуканою добавкою до шашлику, страв з баранини і жирного м`яса. Але головне багатство цих ягід - великий вміст кумаринів - речовин, необхідних для підтримання тонусу організму. За кількістю цих елементів вишня поступається лише червоній смородині, малині та гранату. Саме тому і вишню часто рекомендують ослабленим і тим, хто одужує після хвороби.

І ягоди, і листя вишні є свого роду натуральними антибіотиками. Вся справа у великій кількості фітонцидів - речовинах, які здатні запобігати розмноження різних бактерій. Тому вишневе листя часто додають у домашні соління й маринади - кілька листочків запобігають розвитку гнильних процесів і ваші заготовки не зіпсуються протягом всієї зими.

Від чого лікує

За вмістом аскорбінки вишня "дихає в потилицю" лимону. Тому її рекомендують при зниженому імунітеті.

Ще Гіппократ рекомендував вишню хворим на епілепсію. Звичайно, впоратися з епілептичним припадком за допомогою ягід навряд чи вдасться, а от налагодити сон і підняти настрій - запросто.

Ця ягода корисна при анемії.

Рецепт

Тим, у кого жирне волосся, допоможе вишнева маска. Щоб її приготувати, розітріть вишню в емальованому посуді, а потім відіжміть з цієї кашки сік, додайте 2 ст. ложки картопляного крохмалю, сік одного лимона і все ретельно перемішайте. Перед миттям голови нанесіть отриману масу. Через 40 хвилин вимийте голову.

Цікаво

Дослідження показали, що вишня значно збільшує виробництво молекули, що відповідає в організмі за функцію правильного засвоєння жирів і цукру. А це означає, що вживання смачної ягоди здатне зупинити формування факторів ризику серцевих і діабетичних захворювань.

Факт

У вишні міститься досить велика кількість біофлавоноїдів - речовин, які захищають організм від дії канцерогенів.

Полуниця

За що любимо

Апетитні ягідки чудово впораються з жагою у спекотний день і допоможуть відчути приплив сил.

За змістом аскорбінової кислоти полуниця поступається лише чорній смородині. Однак тим, хто хоче поповнити запаси аскорбінки, варто пам`ятати про те, що відривати зелені чашолистики варто безпосередньо перед тим, як відправити ягоду до рота, а не заздалегідь. Справа в тому, що в утворених дірочках виробляється фермент, який вбиває вітамін С.

Від чого лікує

Сік і розім`яті в пюре полуничини - добрий профілактичний засіб проти гастритів, виразкової хвороби і коліту.

Полуниця - незамінне джерело фолієвої кислоти, яка зміцнює серцевий м`яз і захищає від старечого недоумства, тому у любителів ароматної ягоди є всі шанси зберегти здоров`я до глибокої старості.

Полуниця - просто скарб для тих, хто хоче схуднути! Можна запросто розлучитися з парою зайвих кілограмів за місяць, якщо щодня з`їдати півкіло полуниці. Вага знижується за рахунок активізації обміну речовин, виведення надлишків рідини та стимуляції органів травлення.

Цікаво

Здавна полуниця вважається ягодою закоханих. Відповідно до новітніх досліджень, споживання в їжу полуниці суттєво підсилює лібідо. Причому це твердження справедливе як для чоловіків, так і для жінок. Причиною всьому цинк, високий відсоток якого міститься в насінні ягоди. Цинк є важливим елементом, що сприяє сексуальному збудженню.

Факт

Полуниця може бути досить сильним алергеном. Щоб знизити ризик, запивайте полуницю молоком, кефіром або заливайте ягоди вершками. Молочні продукти нейтралізують дію алергенів.

Суниця

Від чого лікує

Суниця знижує рівень шкідливого холестерину в крові.

Ягоди суниці зміцнюють ясна і часто використовуються в якості профілактичного засобу при пародонтозі.

У суниці - значна кількість міді, що стимулює вироблення колагену (ця речовина робить шкіру ніжною і пружною).

Рецепт

Щоб убезпечити себе від нападів гіпертонічної хвороби, приготуйте настій з свіжої суниці. Залийте 50 г ягід 200 мл окропу, настоюйте 2 години, а потім процідіть. Пийте по 2 ст. ложки 3-4 рази на день.

За що любимо

Скромні в порівнянні з полуницею розміри цієї ягоди з лишком компенсуються її ароматом. Дієтологи цінують суницю за великий вміст вітаміну РР (нікотинової кислоти), який чудово справляється з безсонням, дратівливістю і втомою і підтримає ваші нерви в хвилини стресу.

Цікаво

Учені спробували відтворити аромат суниці, змішавши в необхідних пропорціях ті ж речовини, що містяться в справжніх ягодах. Проте результат перелякав би навіть скунса - запах вийшов огидливий.

Факт

Вчені встановили, що ягоди суниці уповільнюють старіння мозку.

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