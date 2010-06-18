Продукти, особливо небезпечні для жінок

З`ясувалося, що багаті на вуглеводи продукти підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань саме у представниць прекрасної статі.

Серед жінок, тих, що їли багато вуглеводів з високим глікемічним індексом (показник, що визначає, наскільки швидко і на яке значення підвищується рівень глюкози в крові після вживання конкретних продуктів), серцево-судинні захворювання зустрічалися в два рази частіше, ніж у тих, хто намагався їх уникати .

До такого висновку прийшли вчені з Національного онкологічного інституту в Італії. Дослідники провели експеримент, в ході якого вісім років спостерігали за станом здоров`я більше ніж 15 тисяч чоловіків і 32 тисяч жінок.

Під час дослідження вчені звернули увагу не тільки на кількість уживаних вуглеводів, але і на їхній глікемічний індекс. З`ясувалося, що вуглеводи з високим глікемічним індексом сприяють підвищенню концентрації у крові жирних кислот і зниження рівня хорошого холестерину, що й стає сильним фактором ризику для розвитку серцевих захворювань.

Учені підкреслюють, що негативний вплив на серцево-судинну систему впливає часте споживання саме продуктів з високим глікемічним індексом, а не вуглеводів взагалі.

Дослідники вважають, що на процес підвищення рівня глюкози в крові впливають гормони: естроген прискорює цей процес, а андроген - уповільнює. Відповідно небезпека продуктів з високим глікемічним індексом актуальна саме для жінок - у чоловіків такого ефекту не спостерігається.

Високий глікемічний індекс у вівсяних пластівців, білому хлібі та білому рисі. Низький індекс - у продуктах з цільного зерна. Дослідники пропонують жінкам також уважно стежити за вмістом у продуктах цукру і намагатися уникати їжі, де доданого цукру занадто багато.

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