Українців стає все менше

Населення країни за 4 місяці 2010 скоротилося на 80 тисяч осіб.

Населення Україна на сьогоднішній день складає 45888365 чоловік, повідомляє Державний комітет статистики.

За 4 місяці 2010 року в Україні народилося трохи більше 160 тисяч дітей, а померло більше 240 тисяч чоловік. Таким чином чисельність населення країни скоротилася на 80 тисяч.

Позитивний приріст населення в Україні у першій третині 2010 спостерігався у Волинській, Закарпатській, Рівненській областях та місті Києві. Максимальне скорочення чисельності населення фіксується в Чернігівській і Сумській областях.

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