Українців стає все менше
09:30, 18 червня 2010Країна
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Найбільше скорочення на Чернігівщині та Сумщині
Населення країни за 4 місяці 2010 скоротилося на 80 тисяч осіб.
Населення Україна на сьогоднішній день складає 45888365 чоловік, повідомляє Державний комітет статистики.
За 4 місяці 2010 року в Україні народилося трохи більше 160 тисяч дітей, а померло більше 240 тисяч чоловік. Таким чином чисельність населення країни скоротилася на 80 тисяч.
Позитивний приріст населення в Україні у першій третині 2010 спостерігався у Волинській, Закарпатській, Рівненській областях та місті Києві. Максимальне скорочення чисельності населення фіксується в Чернігівській і Сумській областях.
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