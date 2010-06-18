Як харчуватися курцеві?

Курці, в чиєму організмі міститься багато вітаміну В, мають нижчий ризик розвитку раку легенів, говорить європейське дослідження. Дійсно, високий рівень вітаміну В6 і амінокислоти "метіонін" знижують дану ймовірність наполовину. Це показали дослідження 400000 людей.

Дослідники в Міжнародному агентстві по вивченню раку заявляють, що отримані результати можуть пояснити, чому деякі завзяті курці ніколи не страждають від раку, а некурящі люди, навпаки, мають рак. Варто сказати, що рак легенів – найпоширеніша форма раку в світі, і 90% всіх випадків захворювання обумовлено курінням. У рік рак легенів вбиває до 1,2 мільйонів осіб.

Вітамін В6 міститься в багатьох продуктах. Особливо багато вітаміну В6 міститься в зернових паростках, у волоських горіхах і фундуку, в шпинаті, картоплі, моркві, кольоровій і білокочанній капусті, помідорах, полуниці, черешні, апельсинах і лимонах. Піридоксин міститься також в м`ясних і молочних продуктах, рибі, яйцях, крупах і бобах.

Виходить, раціон грає величезну роль в профілактиці раку.

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