Хворим на гемофілію виділять 60 млн з бюджету

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» (щодо збільшення видатків на забезпечення медикаментами хворих на гемофілію).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 338 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено виділити додатково коштів у сумі 60 млн. грн. на заходи з лікування хворих на гемофілію для закупівлі медикаментів.