Чим корисна картопля

Картопля - це універсальна їжа, по своїх властивостях вона унікальна - кожна бульба містить 20-25% крохмалю, а також мінеральні солі і амінокислоти, які організм людини самостійно виробляти не може.

Народна медицина вже давно включила картоплю в список повсякденної лікувальної їжі - її рекомендують їсти тим, у кого проблеми з кровообігом, з тиском і нирками.

Свіжовичавлений сік картоплі добре допомагає при виразковій хворобі, він має ранозагоювальну дію. Також картоплю застосовують при застудних захворюваннях і нежиті. Пригадайте, як в дитинстві бабуся або мама примушувала дихати над каструлею, де варилося картопляне лушпиння - після цього на ранок нежиті вже не було.

Щоб швидше зажив опік, до хворого місця прив`язують половинку сирої картоплі. Потрібно відзначити, це діє швидше і дешевше за новомодні мазі, що рекламуються по телевізору.

Картопля в народній медицині застосовується і для лікування геморою, яким страждають, за приблизними підрахунками 20% населення планети. Вранці рекомендується пити сік сирої картоплі, а на ніч ставити з неї свічки.

newsland.ru