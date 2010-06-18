Дієта для літа

Влітку налягай на жирну рибу, авокадо, шпинат, селеру, брокколі і щедро присмачуй страви рослинними оліями. Ці продукти містять вітамін-антиоксидант Е, який ще називають вітаміном молодості і краси. На користь піде і бета-каротин: опинившись в організмі, він перетворюється на вітамін А. Їжте його в моркві, абрикосах, персиках і солодкому перці. До речі, цей вітамін не тільки зміцнює імунітет шкіри, але і прискорює вироблення меланіну. Тому, якщо хочеш скоріше притягати засмагу, перед виходом на пляж ласуй овочами і фруктами червоного і жовтого кольору. Тільки не дуже захоплюйся. Не потрібно поглинати їх кілограмами, інакше шкіра може придбати непривабливий жовтуватий відтінок.

А ось продукти, багаті вітаміном С, який по праву вважається одним з наймогутніших борців з вільними радикалами, перед прийомом сонячних ванн вживати не варто, якщо, звичайно, в твої плани не входить збереження аристократичної блідості шкіри. Аскорбінка перешкоджає засмазі.

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