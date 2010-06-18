У Києві - нові правила виклику лікарів та "швидкої"

Депутати Київради затвердили нові правила виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів і лікарів-спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів столиці.

За відповідне рішення проголосував 71 депутат із 99 присутніх на засіданні.

Документ містить сім додатків із детальним викладенням правил виклику бригад меддопомоги і лікарів різної спеціалізації.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, представляючи проект рішення депутатам на минулій сесії, керівник постійної комісії Київради з питань медицини, заступник голови міськдержадміністрації Алла ШЛАПАК зазначила, що сьогодні є нагальна потреба переглянути правила виклику бригад швидкої та медичної допомоги і привести їх у відповідність до нових нормативних актів і законодавства України, зокрема, щодо єдиного підходу у наданні медичної допомоги, оскільки служби надання допомоги керувалися попередніми редакціями правил, затвердженими ще у 1913 і 1947 роках.

А.ШЛАПАК повідомила, що у розроблених нових правилах враховані стандарти, які діють при наданні медичної допомоги в країнах Євросоюзу, Росії та Білорусі, а також захищають права медичних працівників.

Також у правилах ідеться про розмежування викликів між швидкою допомогою і невідкладною допомогою. Однак, за словами А.ШЛАПАК, у місті діє єдиний диспетчер за номером телефону 103, який приймає виклики і спрямовує їх відповідній службі, враховуючи розмежування за видами медичної допомоги.