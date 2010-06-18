Реклама пива вбиває українських дітей - психологи

Громадські організації мають намір звернутися до Верховної Ради України з вимогою якнайшвидше розглянути законопроект № 1014-2 "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо обмеження реклами алкогольних напоїв і пива).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили головний координатор громадянської кампанії "Форум порятунку Києва" Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, координатор Всеукраїнської громадської організації "Твереза Україна" Артем СТУПАКОВ і науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПНУ Леся ВОВЧИК-БЛАКИТНА.

"Сьогодні завдання депутатів і громадських організацій – добитися включення цього законопроекту до порядку денного конкретного пленарного тижня та проголосувати за нього хоча б у першому читанні", – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Представник "Форуму порятунку Києва" нагадав, що цей законопроект знаходиться в парламенті з квітня 2008 року, але так і не був розглянутий у Комітеті ВР з питань свободи слова та інформації.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає за доцільне продовжити збільшення акцизного збору на пиво, а також підвищити розмір штрафів за вживання алкогольних розчинів у громадських місцях. "На мій погляд, штраф у 17 гривень є неадекватним. Треба виходити на суму хоча б 119 грн.", – вважає він.

Крім того, на його думку, пиво та слабоалкогольні напої необхідно прирівняти до міцних алкогольних напоїв, для продажу яких необхідно мати ліцензію. "Таким шляхом ми зможемо ліквідувати принаймні 40% торгової мережі пивом, бо на торгівлю у кіосках також потрібна буде ліцензія", – пояснив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

У свою чергу А.СТУПАКОВ вважає, що зараз в Україні відбувається тотальна та цілеспрямована алкоголізація молоді. За його словами, сьогодні на обліку перебуває близько 900 тис. алкозалежних, але ж реальні показники вище у 3-5 разів. "Інформація про те, що слов’яни завжди пили, п’ють і будуть пити – це штучно нав’язаний виробниками алкогольної продукції міф заради збільшення об’ємів продажу "слабоалкоголки" для збагачення", – сказав він.

У свою чергу Л.ВОВЧИК-БЛАКИТНА додала, що рекламне мислення в дітей формується ще з дитсадкового віку. "Головна мета рекламних роликів – підготувати дітей бути якісними споживачами пива та інших "дуже корисних" рідин, які допомагають збагачуватися певним людям. І це веде до того, що наше покоління, яке зараз зростає, не має можливості бути здоровим", – переконана психолог.

За її словами, аналіз рекламних роликів показав, що є чотири складові такого впливу: пізнавальна, яка акцентує увагу на чомусь цікавому й новому, емоційна, що чинить потужний вплив на емоції, регулятивна, котра зображує якусь активну дію, та комунікативна, яка акцентує увагу на полегшенні спілкування. "Через те, що у підлітків знижена критичність до всього, що сприймається з екрана, відбувається гіпнотичне зомбування. Саме ці технології закладені у більшість роликів, які, на жаль, курсують по наших екранах", – зазначила Л.ВОВЧИК-БЛАКИТНА.

Серед методів впливу на цільову аудиторію роликів, що рекламують алкоголь, вона назвала також спекуляцію на вищих людських потребах, використання сучасних музичних ритмів, різноманітних "приколів", бонусних програм тощо. "Фантазія у тих, хто це створює, потужна, тому що за цим стоять великі гроші, але це все повільно вбиває наших дітей. Цими роликами закладається месидж, що пити пиво – модно, а без пива немодно. У результаті середній вік першого знайомства з пивом знизився до 12 років, але вже й 8-9-річні знають, що це таке", – підкреслила психолог.

Довідка УНІАН. Законопроект № 1014-2 про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо реклами алкогольних напоїв і пива (автори – народні депутати від БЮТ Микола ТОМЕНКО і Андрій ШЕВЧЕНКО), передбачає більш ефективні обмеження до розміщення реклами алкогольних напоїв, пива та інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроект пропонує розповсюдити на рекламу пива та напоїв, які проводяться на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво та напої, які виготовляються на його основі, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв і відповідних торгових марок.

Крім того, пропонується на годину (до 24 години) продовжити заборону реклами алкогольних напоїв на радіо і телебаченні, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Також пропонується заборонити спонсорство теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.