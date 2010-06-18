Дезодорант може спровокувати рак молочної залози

Учені з Кільського університету з`ясували, що використання дезодорантів може бути причиною виникнення раку молочної залози.

Дослідники стверджують, що більшість дезодорантов і антиперспірантів містять близько 90% алюмінію, який блокує потовиділення, повідомляє Vrach.TV. В результаті ця речовина може накопичуватися в зовнішніх тканинах молочних залоз і приводити до виникнення пухлин.

Підтвердженням даному припущенню може служити те, що в тканинах багатьох онкологічних хворих, яким ампутували молочні залози, був виявлений алюміній.

focus.ua