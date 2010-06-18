Яка ситуація з будівництвом “Дитячої лікарні майбутнього”?

12:30, 18 червня 2010
Країна
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Капсула у фундаменті з 2006 року

Народний депутат України від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ звернувся з депутатським запитом до голови Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерини ЮЩЕНКО з приводу будівництва в Києві “Дитячої лікарні майбутнього”.

Як передає кореспондент УНІАН, даний запит сьогодні на засіданні парламенту зачитав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

В запиті йдеться про необхідність надання інформації щодо наявності «реальної земельної ділянки, кількості зібраних благодійних коштів, надання інформації про те, де ці кошти знаходяться і як витрачаються, і чи взагалі буде споруджено лікарню в найближче десятиліття».

Як повідомлялося, капсулу в фундамент Дитячої лікарні майбутнього було закладено 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні «Феофанія» в Києві. Під час телемарафону «Дитяча лікарня майбутнього», який відбувся 17 грудня 2006 року, бути зібрано понад 262 млн. грн. благодійної допомоги.

Водночас у фонді “Україна 3000” в квітні цього року заявили, що проект будівництва лікарні зіткнувся з багатьма формальними перешкодами. Зокрема, за словами голови правління фонду «Україна 3000» Олександра МАКСИМЧУКА, одержати дозволи для початку будівництва вдалося лише за 3 роки - необхідно було одержати 211 дозволів, що зайняло 1374 дні.

При тому він підкреслював, що процес отримання дозвільної документації все ще не завершено.

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