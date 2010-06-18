Київрада хоче ліквідувати ТМО в столиці?
Депутати створили робочу групу
Депутати Київради створили робочу групу по перевірці діяльності територіально-медичних об’єднань (ТМО) Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію підтримали 74 з 99 присутніх на засіданні депутатів.
Як зазначається у відповідному рішенні, на чергове пленарне засідання Київради ця робоча група і КМДА
мають надати пропозиції щодо можливих варіантів оптимізації організації системи управління охорони здоров’я
і необхідності ліквідації ТМО у Києві.
Як зазначив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, рішення прийнято на виконання розпорядження уряду про
затвердження плану заходів комплексного розв’язання проблем соціально-економічного розвитку Києва і
підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, воно має на меті оптимізувати систему
управління закладами охорони здоров’я у столиці.