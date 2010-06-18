Київрада хоче ліквідувати ТМО в столиці?

Депутати Київради створили робочу групу по перевірці діяльності територіально-медичних об’єднань (ТМО) Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію підтримали 74 з 99 присутніх на засіданні депутатів.

Як зазначається у відповідному рішенні, на чергове пленарне засідання Київради ця робоча група і КМДА

мають надати пропозиції щодо можливих варіантів оптимізації організації системи управління охорони здоров’я

і необхідності ліквідації ТМО у Києві.

Як зазначив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, рішення прийнято на виконання розпорядження уряду про

затвердження плану заходів комплексного розв’язання проблем соціально-економічного розвитку Києва і

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, воно має на меті оптимізувати систему

управління закладами охорони здоров’я у столиці.