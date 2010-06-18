Ягода, що допомагає зачати дитину
13:15, 18 червня 2010Країна
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У полуниці багато цинку
Британські вчені проаналізували всі популярні фрукти і виніс вердикт: полуниця не дарма вважається найеротичнішою ягодою.
Цинк, що міститься в її насінні, сприяє зачаттю і підвищенню сексуального ваблення як у чоловіків, так і у жінок. Появу полуниці в певних рецептах і ситуаціях просто не можна зрозуміти двояко. Хіба не красномовно, наприклад, полуничне фондю або мус в шампанському? Або навіть банальні полуниця із вершками або з шоколадом.
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