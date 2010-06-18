У Криму дитина потонула в надувному басейні

У Криму загинув хлопчик, граючись у надувному басейні з водою без нагляду дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, нещасний випадок стався на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне.

Батьки залишили малюка, 2009 року народження, без нагляду на деякий час.

«Пізніше вони побачили, що хлопчик плаває на поверхні води без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїжджали медики й співробітники міліції.

Причина смерті дитини встановлюється.