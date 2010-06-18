Американського лікаря звинуватили у смерті 68 пацієнтів

Американського лікаря і його дружину звинуватили у видачі пацієнтам необмеженої кількості рецептів на наркотичні анальгетики, що привело до смерті 68 осіб, повідомляє AFP.

За словами заступника прокурора Тані Тредуей (Tanya Treadway), Стівен і Лінда Шнайдер (Stephen and Linda Schneider) з Хейсвілля в штаті Канзас організували "фастфуд для людей із залежністю від знеболюючих". Звинувачення вважає, що, працюючи у власній клініці, подружжя прописувало пацієнтам наркотики без належних на те свідчень, не контролюючи процес прийому препаратів. Так, наприклад, одному пацієнтові-стриптизеру знеболюючі призначалися, щоб "подолати тривожність на виступах". В результаті такої діяльності, заявила Тредуей, від передозування померло 68 осіб.

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