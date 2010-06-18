Погода на вихідні

Завтра у західних областях України очікуються дощі, град і шквалистий вітер.

Як повідомили УНАІН в гідрометцентрі, 19 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, грозові дощі, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, в карпатському регіоні місцями сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Вінниччині та Житомирщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°, вдень 23-28°.

Вітер в Україні південно-східний (на заході південно-західний), 7-12 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

У столиці також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

18 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, біля Керчі 15°, у Дніпрі біля Києва 22°.