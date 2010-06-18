Мостовенко призначено заступником міністра охорони здоров’я

Розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України призначив Раїсу МОСТОВЕНКО заступником міністра охорони здоров’я України. Текст відповідного розпорядження № 1211-р від 16 червня за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі. Довідка УНІАН. До цього призначення Р.МОСТОВЕНКО працювала завідувачем інфекційного діагностичного боксованого відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України.

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