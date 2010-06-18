Держсанепідслужба перевірила якість української мінералки

Державна санітарно-епідеміологічна служба України за дорученням головного державного санітарного лікаря Геннадія РОЖКОВА провела перший етап перевірки якості мінеральних вод України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, перевірка охопила 25 найменувань різних торгових марок. Результати експертизи буде оприлюднено комісією наступного тижня.

Повідомляється також, що Держсанепідслужба планує перевірити якість бутильованої води, зокрема, солодкої. Уточнюється, що відповідні перевірки проводитимуться в курортних зонах і окремих курортах, які профілюються на лікуванні водою.