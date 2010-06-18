В Україні активізують боротьбу з фальсифікатами

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) і Міністерство внутрішніх справ України активізують співпрацю щодо виявлення небезпечної і фальсифікованої продукції на українському споживчому ринку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Зокрема, наступного тижня планується провести спільну нараду Держспоживстандарту і МВС щодо координації дій територіальних органів МВС і підрозділів комітету для виявлення випадків виробництва і реалізації небезпечних, неякісних і фальсифікованих товарів в Україні. Особлива увага приділятиметься посиленню контролю недопущення проникнення цих товарів на споживчий ринок.