У Львові запрацює рятувальна служба «112»

До кінця цього року у Львові запрацює пожежно-рятувальна служба «112». Система-112 «Оберіг» також працюватиме на всю Львівську область, вона буде поєднувати чотири базові служби - 101, 102, 103, 104 для координації екстрених дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції у Львові міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ.

Він наголосив, що потребу у впровадженні такої системи у життя «диктують вимоги сьогодення». «Створення служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 вкрай необхідне не тільки Україні. Цього очікує від нашої держави і Євросоюз. А найбільшої актуальності це питання набирає у зв’язку із проведенням в Україні матчів футбольного чемпіонату «Євро-2012». Тому і не дивно, що система почала працювати вперше саме у Львові», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Система-112 «Оберіг» дозволяє інтегрувати в єдине ціле роботу багатьох диспетчерських служб рятувальних, аварійних і комунальних підрозділів, значно прискорити їх реагування на різноманітні загрози.

«Вже зараз у представленому макеті інтегровані система оперативного диспетчерського управління пожежно-рятувальних підрозділів, диспетчерська система станцій швидкої медичної допомоги та чергової служби органів внутрішніх справ», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Очільник МНС звернув окрему увагу на підготовку персоналу, що безпосередньо працюватиме із Системою-112 та прийматиме повідомлення від населення.

«Я хочу наголосити на необхідності належної підготовки диспетчерів як Системи-112 так і Служби-101 до прийому повідомлень від іноземних туристів, що відвідують нашу країну. Ми зобов’язані створити всі умови, аби отримати повідомлення від іноземців, з’ясувати за необхідності додаткову інформацію та надіслати на допомогу необхідні сили реагування. В обов’язковому порядку диспетчери повинні вільно спілкуватися із заявниками як польською, так і англійською мовами», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Програмно-апаратний комплекс Системи-112 «Оберіг» розроблено Державним підприємством «Українські спеціальні системи зв’язку» МНС України, Інститутом проблем інформації НАН України за участю фахівців Головного управління МНС України у Львівській області.