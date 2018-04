Яблучний сік зупинить старіння мозку

Яблучний сік допомагає заспокоїти нерви і нормалізувати настрій у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, встановили дослідники. Вони опублікували свою роботу в журналі "The American Journal of Alzheimer`s Disease and Other Dementias" /AJADD, США/.

Згідно з одержаними даними, хворі, які протягом місяця випивали по дві склянки яблучного соку в день, мали 27-процентне поліпшення поведінкових і психотичних симптомів недоумства, в основному в мозкових областях, пов`язаних з тривогою, неспокоєм і маренням. Нагадаємо, що хоча хвороба була вперше описана в 1907 і є однією з поширених форм придбаного недоумства, проте її причина досі невідома.

Хвороба Альцгеймера характеризується прогресуючою втратою пам`яті, погіршенням розумових функцій, поведінковими змінами і також втратою здатності здійснювати самостійно повсякденні справи.

