Запоріжжя: через кишкову інфекцію госпіталізовано дітей

У Запорізькій області до інфекційного відділення Куйбишевської центральної районної лікарні з діагнозом “гостра кишкова інфекція” госпіталізовано 9 дітей (1996 – 2003 р.н.) з дитячого оздоровчого закладу „Росинка”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього у дитячому оздоровчому закладі перебувають близько 120 дітей.

Перебіг захворювання госпіталізованих – легкого ступеню важкості. Фахівці обласної СЕС в осередку захворювання здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання – отруєння продуктами харчування.