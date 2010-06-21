Вагітність сприяє відновленню печінки

Цікаві дані по відновленню тканин печінки були одержані в спільній роботі ізраїльських і канадських учених. Так в журналі Genes Dev.2010 24: 543-548 були опубліковані вражаючі результати їх досліджень на мишах.

Так в ході експериментів було показано, що у мишей регенерація печінки після видалення двох третин проходить набагато краще в період вагітності. Виявилось, що у вагітних тварин практично повністю зникає перша фаза відновлення — проліферація. Натомість в організмі починається активне зростання вже існуючих клітин, причому чим більший термін вагітності, тим менше відбувається збільшення клітин за рахунок їх ділення, та зате більший сам кінцевий розмір гепатоцитів (клітин печінки). Цікаво, що після пологів клітини, що вийшли, починають спокійно ділитися.

Учені роблять висновок, що в даному випадку працює активація так званого Akt/mTORC1 шляху, одного з найважливіших для клітинного росту. Якщо заблокувати роботу цього ферментного комплексу відразу після проведеної хірургічної операції у вагітних мишей, то працюватиме зворотний механізм: уповільнення зростання вже існуючих клітин і збільшення клітинного поділу.

health.km.ru