У Києві порушено кримінальні справи за вимогу оплатити меддопомогу

У Києві з початку року за фактами незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я порушено три кримінальні справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Посилаючись на результати перевірки додержання конституційного права громадян на безоплатну медичну допомогу, прокуратура констатує, що на сьогодні кияни не завжди можуть отримати медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров`я, не сплативши власні кошти за ліки, харчування та "необхідні витратні матеріали".

За результатами перевірки прокуратура столиці внесла подання до Київської міської державної адміністрації з вимогою не допускати в майбутньому порушень конституційних прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги у київських закладах охорони здоров`я державної та комунальної форми власності, розробити систему організаційних заходів щодо попередження подібних порушень, притягнути до дисциплінарної відповідальності головних лікарів комунальних закладів охорони здоров`я, де виявлялися факти незаконного вимагання оплати медичних послуг.