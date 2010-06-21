Ліпосакція закінчилася смертю

У московській клініці в самому центрі міста 27-річна жінка на ім`я Луїза С. померла в ході проведення косметологічної операції по лазерній ліпосакції. Операція, яка обіцяла дарувати струнку фігуру, повинна була проходити в чотири етапи. Перед операцією ліпосакції, як і перед будь-якою іншою, пацієнт проходить повний терапевтичний огляд, приносить в клініку ряд довідок з результатами аналізів. Як заявляють фахівці, що працюють в клініці, де відбулася трагедія, процедура не принесе шкоди лише в тому випадку, якщо клієнт здоровий. Тому наявність всіх довідок обов`язкова. Якщо у пацієнта, наприклад, хоч би легка форма застуди, процедуру проводити не можна.

Сама жінка, що проходила операцію, була практикуючим медиком. Вона прийшла на операцію з повним переліком довідок і сплатила процедуру. Луїза просила провести операцію швидше, тому лікарі запропонували їй провести ліпосакцію наступного ж дня.

У встановлений час жінку підготували до процедури і привезли в операційну, ввівши місцеву анестезію. Потім почалася процедура лазерної ліпосакції. Під час проведення маніпуляцій по руйнуванню жирових клітин пацієнтка відчула себе погано. У неї почалися судоми, схожі на епілептичні.

Лікарі викликали "швидку допомогу". Поки бригада їхала, вони почали робити непрямий масаж серця, але результату це не дало. До того моменту, коли прибула бригада "швидкої допомоги", можна вже було констатувати смерть жінки. Зараз за фактом смерті в слідчому відділі Тверського району проводиться дослідча перевірка.

За попередньою оцінкою, смерть Луїзи С. настала через алергічну реакцію організму на один з лікарських препаратів, введених в кров. Остаточну ж причину смерті пацієнтки встановить лише судово-медичне дослідження, заявляють правоохоронні органи.

newsland.ru