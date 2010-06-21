З чого почнуться реформи медицини у Києві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що реформування сфери медицини в столиці слід розпочати зі створення інституту сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі «Великої політики» на «Інтері», реагуючи, зокрема, на прохання ведучого ток-шоу прокоментувати рішення Київради про нові правила виклику лікарів і служб меддопомоги.

За його словами, спершу при реорганізації системи надання меддопомоги киянам необхідно посилити профілактику захворюваності населення: «Це можна зробити через розвиток, причому прискорений, як мені здається на сьогодні, первинної медичної допомоги. Йдеться про створення інституту сімейних лікарів, про їх, безперечно, підвищенні кваліфікації, надання їм сучасного обладнання».

О.ПОПОВ вважає, що це автоматично приведе до того, що люди менше звертатимуться до стаціонарних установ і менше викликатимуть «швидку» медичну допомогу.

«Іншими словами, йдеться про реалізацію тих підходів, які в Європі давно відомі і давно дають успішний результат», - зазначив він.

Крім того, О.ПОПОВ повідомив, що ініціюватиме створення спеціальних муніципальних кас для забезпечення надання термінової меддопомоги малозабезпеченим громадянам при впровадженні страхової і їй подібної медицини.

«Йдеться також про можливість впровадження за ініціативою муніципалітетів, і я до речі хочу це ініціювати в Київській міськраді, муніципальних лікарняних кас, які могли б, працюючи, насамперед, з незахищеними категоріями населення, забезпечити їх, умовно кажучи, страхування, якщо вони потребують екстреної медичної допомоги», - сказав новий перший заступник столичного мера.

Такий варіант прийнятний для Києва, переконаний він.

«Я дуже хочу, і ми вже восени покажемо такі позитивні приклади вирішення тих проблем, які є в охороні» здоров`я, - заявив О.ПОПОВ.