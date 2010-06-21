Сумщина: вперше в Україні у лікарнях діятиме електронна реєстратура

У медичних закладах Сумської області вперше в Україні буде запроваджено систему електронної реєстратури, що дозволить пацієнтам самостійно, без участі працівників реєстратури, без черги записатися на прийом до лікарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації, вартість проекту разом із придбанням необхідного обладнання становитиме 1,7 млн. грн.

Систему електронної реєстратури планується впровадити в Сумській клінічній лікарні, обласних онкологічному і кардіологічному диспансерах та обласній дитячій лікарні. Пропозиція впровадити на Сумщині електронну реєстратуру буде подана на розгляд депутатам обласної ради.

«Якщо в нас вийде реалізувати такий проект в області, це буде перша ластівка в Україні, адже її аналогів у нашій державі немає», - наголосив голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ.

За його словами, завдяки реалізації цього проекту вдасться розширити доступ жителів районів до обласних закладів охорони здоров’я. При потребі люди зможуть зателефонувати на безкоштовний номер «кол-центру» і записатися на прийом до будь-якого лікаря в обласних закладах охорони здоров’я.