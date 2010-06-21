На чемпіонаті світу з футболу в ПАР - перша травма від вувузели
11:12, 21 червня 2010Країна
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Вболівальниця зірвала зв`язки
Вувузели – головний символ чемпіонату світу з футболу в ПАР – можуть виявитися небезпечними не лише для барабанних перетинок оточуючих, але й завдати шкоди здоров`ю самого виконавця.
29-річна південноафриканка Івонн МАЙЄР із Кейптауна, уболівальник збірної Англії, відчула болі в горлі після того, як упродовж кількох днів дула у вувузелу на стадіоні, повідомляє «Газета.ру».
З`ясувалося, що в результаті активної гри на вувузелі у вболівальниці стався невеличкий надрив зв`язок.
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