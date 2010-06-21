На чемпіонаті світу з футболу в ПАР - перша травма від вувузели

Вувузели – головний символ чемпіонату світу з футболу в ПАР – можуть виявитися небезпечними не лише для барабанних перетинок оточуючих, але й завдати шкоди здоров`ю самого виконавця.

29-річна південноафриканка Івонн МАЙЄР із Кейптауна, уболівальник збірної Англії, відчула болі в горлі після того, як упродовж кількох днів дула у вувузелу на стадіоні, повідомляє «Газета.ру».

З`ясувалося, що в результаті активної гри на вувузелі у вболівальниці стався невеличкий надрив зв`язок.