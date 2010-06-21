Яйця курей можуть бути небезпечні

Тайваньські учені прийшли до досить несподіваного висновку: яйця курей, яких тримали на вільному випасі, менш корисні, ніж яйця птахів, що містилися в клітках.

Так, кури на випасі — майже щасливі фізично активні істоти, що мають вдосталь свіжого повітря і сонячного світла. Одна біда: на відміну від одноплемінників, ув’язнених в клітки, вони можуть піддаватися дії поліхлорованих дибензофуранів (PCDD) і поліхлорованих дибензодиоксинів (PCDF) — забруднювачів, що є побічними продуктами спалювання побутових відходів. Цей діоксин може бути причиною цілого ряду проблем із здоров`ям у людей, включаючи репродуктивні порушення і рак.

Словом, дослідження показало, що яйця «вольних» курей порівняно із звичайними містять в 5,7 разу більше PCDD і PCDF. А в 17% таких яєць концентрація забруднювачів така висока, що європейські регулятори могли б визнати їх небезпечними для прийому в їжу. Фахівці упевнені, що діоксин потрапляє в курячі організми разом з кормом, який птахи знаходять на випасі.

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