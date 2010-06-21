Морська сіль для краси і здоров'я шкіри

Таласотерапія - це застосування лікувальних властивостей морських водоростей, грязей і морської води. Вона чудово впливає на шкіру і застосовується в боротьбі з целюлітом.

Сучасні види морської солі включають в себе і наявність ефірних олій, що мають ароматерапевтичні властивості. Завдяки вмісту в оліях фітонцидів і ефірів прийняття ванни з морською сіллю допомагає розслабитися після важкого дня, а також значно поліпшити настрій. Все це безпосередньо впливає на активізацію обмінних процесів в організмі.

Морська сіль містить у собі велику кількість макро і мікроелементів, без яких неможливе нормальне функціонування жодної з систем організму. Приміром, кальцій бере участь у процесі формування та зміцнення оболонок клітин, покращує проведення нервових сигналів, а також позитивно впливає на згортання крові.

Якщо говорити про солі натрію і калію, то без цих елементів проникнення поживних речовин в клітини неможливо.

Магній має важливу роль у процесі клітинного обміну, якщо відчувається його нестача, то дані процеси уповільнюються, а це, провокує застійні явища, які й є причиною виникнення целюліту.

Бром має властивість заспокійливо впливати на нервову систему, а йод відомий своїми протимікробними властивостями, а також сприяє нормалізації гормонального обміну.

Ванни на основі морських солей діють відразу в чотирьох напрямках.

По-перше, інгредієнти морської солі позитивно впливають на шкіру, «підживлюючи» її мінеральними речовинами, через що відбувається нормалізація роботи шкірних покривів, а це в свою чергу позбавляє її від шлаків.

По-друге, активні компоненти морської солі починають впливати на периферійні нервові закінчення, завдяки цьому організм «запускає» вироблення особливих речовин, що допомагають поліпшити обмінних процесів.

По-третє, елементи морської солі проникають в організм, завдяки чому є можливість заповнити дефіцит тих чи інших мікроелементів.

По-четверте, прийняття ванни з морською сіллю позитивно позначається на загальному самопочутті.

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