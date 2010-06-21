У Донецьку на розвиток медицини спрямують 123 млн грн

У Донецьку до фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року на розвиток медичної інфраструктури міста заплановано направити 122,85 млн. грн.

Така сума закладена в міській цільовій Програмі підготовки і проведення в Донецьку Євро-2012, яка була прийнята в новому вигляді з внесеними змінами сьогодні на 45-ій сесії Донецької міської ради.

Забезпечення якості і достатньої пропускної спроможності медичних установ є одним з основним вимог УЄФА, підкреслили в міськраді.

І нагадали, що в Донецьку сьогодні функціонують 50 лікувально-профілактичних установ, з них 22 - багатопрофільні, 5 - дитячих, 8 - стоматологічних поліклінік, 29 - спеціалізованих, в яких працюють близько 18 тис. медпрацівників.

В період проведення чемпіонату Євро-2012 для надання медичної допомоги визначено 7 основних об`єктів медичної інфраструктури: Донецька обласна травматологічна лікарня, Донецьке обласне клінічне територіальне об`єднання, Донецька обласна станція переливання крові, станція швидкої медичної допомоги, міські лікарні № 1; 3; 17.

З метою комплексного медичного обслуговування учасників і гостей міста передбачено проведення ремонтних робіт в названих установах і їх забезпечення необхідним медичним устаткуванням. На ці цілі і передбачено 122,85 млн. грн., з них 85,4 млн. грн. - коштів державного бюджету і 37,45 - коштів міського бюджету.