Білий рис призводить до розвитку діабету

Американські дослідники пов`язали вживання білого рису з високим ризиком розвитку діабету другого типу, а також підтримали давнє твердження про те, що коричневий рис здоровіший, ніж білі сорти.

Згідно статистики Гарвардської школи громадської охорони здоров`я, люди, які їдять принаймні п`ять порцій білого рису в тиждень, хворіють на діабет на 17% частіше за тих, хто споживає менш однієї порції в місяць. Навпаки, споживання двох і більше порцій коричневого рису в тиждень знижує ризик на 11%.

У дослідженні взяли участь більше 197 тисяч осіб у віці до 22 років.

За словами дослідників, замінивши лише третину щоденної норми білого рису тією ж кількістю коричневого, можна понизити ризик розвитку діабету другого типу на 16%. Виявлено також, що заміна білого рису іншими продуктами з цілісного зерна (ячмінь, пшениця) зменшує ймовірність появи захворювання на 36%.

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