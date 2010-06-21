У Сімферополі відкрили пам’ятник Святителю Луці

Пам’ятник релігійному діячу, архієпископу, і видатному хірургу, професору Валентину Войно-Ясенецькому, відомому як Святитель Лука, відкрито сьогодні у Сімферополі на території 386-го військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, до 205-ї річниці від дня заснування цієї лікувальної установи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Центру військ берегової оборони Військово-Морських Сил України Майор Владислав СЕЛЕЗНЬОВ, в урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника взяли участь представники госпіталю, керівництва Автономної Республіки Крим, військовослужбовці Сімферопольського гарнізону та громадськість.

Митрополит Сімферопольський та Кримський Української Православної церкви МП Владика ЛАЗАР провів молебень та освятив пам’ятник Святителю Луці. Після відкриття та освячення пам’ятника гості відвідали лікувальні корпуси. Начальник госпіталю підполковник медичної служби Євген ПИВОВАР розповів присутнім про можливості лікувального закладу.

За інформацією заступника начальника госпіталю з виховної роботи підполковника Сергія ДЕГТЯРЬОВА, пам’ятник створено в майстерні відомого кримського скульптора Євгена ЯБЛОНСЬКОГО.