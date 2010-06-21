Сповивання порушує кровообіг

Багато порадників-ентузіастів сповивання засуджували моє рішення - ніколи не сповивати дочку. Переконати їх в своїй правоті я навіть не намагалася. Просто пропонувала: спробуйте, сповийте! Дитя миттєво починало кректати, соватися і не заспокоювалося, поки не звільнялося від "гамівної сорочки".

Але бабусі при цьому задоволені не були: "У наш час всіх сповивали. Так і дитині спокійніше, і спить міцніше!" - стверджували вони. Де ж правда, ми запитали у педіатра Геннадія Меламеда.

Сповивання використовується все рідше – навіть гуляє малюк в комбінезоні. Чи потрібне воно взагалі?

Думки педіатрів останнім часом неоднозначні. Одні вважають, що сповивання необхідне, оскільки запеленатый малюк спокійніший. А ось якщо він одягнений в сорочечку, то ручки, залишаючись вільними, безладно рухаються, лякають малюка і можуть йому травмувати обличчя.

Інші педіатри проти сповивання - вони пояснюють свою точку зору тим, що організм людини, а тим більше малюка, не може довго знаходиться в одному положенні, оскільки в цьому випадку порушується кровообіг, з`являється оніміння і колення м`язів, і людині треба перекинутися, поміняти положення тіла.

А що може зробити запеленатый малюк? Чинити опір! А саме: заплакати, спробувати вивернутися «з оков». І найчастіше йому це вдається.

Ще один мінус сповивання: порушується своєчасний розвиток моторних функцій організму малюка –захоплювати і утримувати іграшку, сидіти, стояти, ходити, а у результаті і говорити.

beenergy.ru