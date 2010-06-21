Калуш отримав 12 млн на вирішення екологічних проблем

Місто Калуш Івано-Франківської області отримало 12 млн грн на проведення робіт з ліквідації екологічних проблем у Домбровському кар’єрі.

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК.

«У п’ятницю (18 червня - УНІАН) перших 12 млн. грн. надійшли для вирішення проблем по Домбровському кар’єру», - повідомив він. За його словами, інститут гірничо-хімічної промисловості «Гірхімпром» розробив проект по консервації Домбровського кар’єру, однак на проведення самих проектних робіт потрібно 6 млн. грн..

«Я написав листа прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ про те, щоб нам виділили 6 млн. грн. на проектні роботи і отримав позитивну відповідь. – наголосив І.НАСАЛИК. -Зараз вирішують, як буде фінансуватися ця програма - чи через Міністерство екології чи через Міністерство регіонального

розвитку і будівництва».

Мер Калуша також уточнив, що обласний екологічний фонд виділив 200 тис. грн. на оплату проектних робіт.

Як повідомляв УНІАН, уряд вирішив виділити 86 млн. грн.. на вирішення екологічних проблем Домбровського кар’єру.